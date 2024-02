Les prochains bons d'Etat offriront des taux de 3,00% et 2,5%

Les bons d'Etat, qui seront émis le 4 mars prochain, seront assortis de taux d'intérêt brut de 3% pour le bon d'Etat à un an et de 2,5% pour le bon d'Etat à trois ans, a annoncé mardi l'Agence de la Dette.

Le taux proposé pour le bon d'Etat à un an est moins élevé que celui offert lors de l'émission de début septembre 2023 (3,3% brut avec un précompte mobilier de 15%), qui avait vu les épargnants se ruer sur le produit, permettant à l'Agence de la Dette de récolter un record de près de 22 milliards d'euros.

Cela correspond à un taux d'intérêt net de respectivement 2,10% et 1,75%. A moins que le gouvernement fédéral ne décide d'abaisser le précompte mobilier de 30 à 15% pour le bon d'Etat à un an. La question figure au menu d'un prochain conseil des ministres du gouvernement fédéral mais divise au sein de la majorité.

Via les établissements placeurs et sauf clôture anticipée de la campagne, la période de souscription des nouveaux bons d'Etat se déroulera du jeudi 22 février au vendredi 1er mars 2024 inclus, précise l'Agende de la Dette. Concernant le service des Grands-Livres, sauf clôture anticipée de la campagne, la période de souscription se déroulera du jeudi 22 février au jeudi 29 février 2024 inclus (réception des fonds au plus tard le 1er mars 2024).