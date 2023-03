Les recommandations de la commission ont débouché sur des avancées importantes

Les recommandations de la commission d'enquête parlementaire mise en place en Wallonie à la suite des inondations meurtrières de juillet 2021 ont débouché sur "des avancées importantes", a affirmé vendredi le président du parlement régional, André Frédéric, à l'occasion d'une visite aux barrages d'Eupen et de la Gileppe, dont le rôle lors de la catastrophe a longtemps fait débat.

A Eupen, la réserve d'empotement du barrage réservoir - soit le volume laissé vide par précaution - a ainsi été doublée, de 3 à 6 millions de m3, grâce à une réduction de la quantité d'eau potable retenue, tout en gardant des stocks suffisants en cas de sécheresse.

Et à la Gileppe, le plus vieux barrage réservoir de Belgique, c'est le nombre de personnes de garde qui a doublé, passant de 3 à 6.

Selon l'administration régionale, quelque 70% de la trentaine de recommandations concernant les infrastructures et les ouvrages d'art seraient ainsi en cours d'exécution. "Un paquet d'initiatives ont été prises pour tenter d'éviter que l'on doive revivre la même horreur", a ajouté André Frédéric.

Mais il reste néanmoins du travail en matière notamment d'information de la population. "Tout l'enjeu, c'est de traduire les données reçues en informations pertinentes pour les gestionnaires et de rendre lisible, pour les citoyens, une situation de crise. Évidemment, tout ne peut pas se concrétiser en un an", a poursuivi le président du parlement wallon en rappelant enfin que "si les barrages n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu retenir autant d'eau".