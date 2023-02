Les Scouts préparent leur avenir à Assesse

Les Scouts francophones et germanophones se sont réunis samedi à Assesse (province de Namur) en vue de l'élection de leur futur président. Celle-ci se déroulera le 25 mars au Palais 10, à Brussels Expo, dans le cadre de l'événement Scoutopia, rassemblement annuel du mouvement.

Une trentaine d'animateurs des quelque 400 unités que comptent les Scouts en Wallonie et à Bruxelles étaient présents pour cette première journée d'échanges organisée à Assesse. Ensemble, animateurs et cadres du mouvement ont pu définir les enjeux et priorités à l'aube de l'arrivée de leur nouveau président pour la période 2023-2026.

Seul un candidat s'est présenté en vue de l'élection du 25 mars. Il s'agit de Benjamin Visée (37 ans), déjà en charge de la formation des animateurs et de l'encadrement des bénévoles. Celui-ci devrait donc succéder sans grande surprise à Christelle Alexandre, l'actuelle présidente, arrivée au terme de son travail après deux mandatures (le maximum possible pour garantir un renouvellement constant du mouvement).

Toutefois, les membres de l'assemblée générale de lé fédération et les délégués de chaque unité (450 votants au total) devront valider sa candidature et en amont il est important pour eux de définir les grands axes qui devront régir le plan d'action de sa présidence. C'est en ce sens qu'était organisée cette journée de co-construction à Assesse. Benjamin Visée n'a pas pu être présent physiquement car il a actuellement le Covid. En revanche, il était bien présent via webcam.

Quatre autres rassemblements de ce type sont prévus. Un second aura lieu dimanche à Assesse. Ensuite, le mouvement se réunira à Etterbeek et par deux fois à Louvain-la-Neuve dans les prochaines semaines. Au total, ce sont quelque 400 animateurs qui y sont attendus.