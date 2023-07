Les sculptures du couple royal inaugurées au Sénat

Les sculptures à l'effigie du roi Philippe et de la reine Mathilde ont été inaugurées dans le salon vert du Sénat mardi, à l'occasion des dix ans de règne du roi Philippe. Le couple royal a été accueilli par une dizaine de personnes, dont les présidentes du Sénat et de la Chambre Stephanie D'Hose et Éliane Tillieux, ou encore Hadja Lahbib, David Clarinval, ainsi que l'artiste Hans Op de Beeck.