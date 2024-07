Les transports en commun sont à privilégier pour rejoindre le festival Les Ardentes

La ville et la police de Liège ont présenté mercredi leur plan de mobilité dans le cadre du festival Les Ardentes, qui se tiendra du 11 au 14 juillet prochain à Rocourt (Liège). Pour se rendre au festival, la police conseille d'emprunter les transports en commun. En train, la gare d'arrivée sera celle d'Ans. Des navettes de bus conduiront les festivaliers au camping et au festival. Un service de navettes sera aussi assuré à partir du Cadran, dans le centre-ville de Liège.

Concernant le retour, la police demande aux festivaliers de se diriger vers le P+R de Vottem où des navettes partiront vers le Cadran et la gare des Guillemins.

S'ils viennent tout de même en voiture, la police invite les festivaliers à emprunter la sortie 34 "Liers" sur la E313. Plusieurs parkings seront disponibles et l'itinéraire sera fléché. "Il ne sera pas possible de se stationner dans le quartier. Nous avons mis en place des périmètres aux alentours du site du festival et du camping pour préserver la quiétude des riverains," explique Jean-Marc Demelenne, chef de corps de la police de Liège.