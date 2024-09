"Leurs propositions sont désastreuses": Paul Magnette fustige la coalition Arizona dans le dossier de l'usine Audi

"La difficulté est qu'il n'y a pas de gouvernement", rétorque le président de parti. Le gouvernement en affaires courantes est "limité dans sa marge de manœuvre", tandis que le "gouvernement Arizona (probable future coalition N-VA - Vooruit - CD&V - MR - Engagés, NDLR) n'est toujours pas là et se cache dans ce conflit. Or, la vraie responsabilité est dans les mains du futur gouvernement, c'est lui qui va devoir accompagner Audi et d'autres dans les prochaines années. On devrait les voir dans ce dossier, mais malheureusement, on ne les voit pas", accuse Paul Magnette.

Le socialiste fait un lien direct avec les éléments ayant fuité des différentes notes de Bart De Wever, le formateur. Il y voit avant tout de très mauvaises nouvelles pour les travailleurs comme ceux d'Audi. "Les propositions de l'Arizona sont désastreuses pour les travailleurs de chez Audi", assure-t-il, prenant pour exemple le projet de suppression des prépensions. "Un ouvrier qui a plus de 60 ans, qui a travaillé 40 ans, aura énormément de mal à retrouver un travail. La prépension peut être une partie de la solution" pour un tel travailleur, estime-t-il.

Les socialistes veulent également "renforcer les procédures" comme la procédure Renault, pour avoir des outils de pression à opposer aux directions dans des dossiers comme celui d'Audi. "Si on ne met pas la pression sur la direction, il y aura toujours des directeurs financiers qui mettent en priorité les gains financiers à court terme".