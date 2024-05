L'évaluation néphrologique pluridisciplinaire remboursée à partir du 1er juillet

Une proposition en ce sens a été élaborée par la Commission nationale médico-mutualiste à l'initiative du Groupement des néphrologues francophones (GNFB) et de la Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN).

Concrètement, une équipe composée d'un néphrologue, d'un infirmier et d'un assistant social s'efforcera premièrement de prévenir des problèmes plus graves et d'apporter un soutien multidisciplinaire de qualité. Deuxièmement, l'objectif sera d'examiner conjointement avec le patient et son entourage quel est le trajet de traitement approprié.