L'Evras, "un travail essentiel", selon le Délégué général aux droits de l'enfant

Ce dernier explique que les changements intervenus à la rentrée vont permettre une harmonisation, pour offrir aux élèves "de partir avec des mêmes bases"; une labellisation "pour éviter les débordements connus par le passé"; et une généralisation, "car tous les élèves de 6e primaire et 4e secondaire seront concernés.

L'institution, dirigée par Solaÿman Laqdim, souligne que l'Evras n'est pas une incitation à sexualiser le comportement des enfants et des jeunes, ni une promotion quelconque à la pornographie ou encore une incitation à précipiter les comportements sexuels chez les enfants et les jeunes. "Elle est exactement tout le contraire", indique-t-elle, mentionnant que l'Evras doit notamment permettre de communiquer des informations aux enfants et aux jeunes pour mieux comprendre leur corps, sa transformation et ses réactions ou encore d'aborder des questions qui sont parfois sensibles.