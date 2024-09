L'octroi de l'intervention majorée devient automatique pour les isolés

La reconnaissance du statut de bénéficiaire de l'intervention majorée (BIM) pour les personnes isolées au chômage et/ou en incapacité de plus de 3 mois ainsi que pour les personnes reconnues comme invalides devient automatique dès le 1er octobre. Cette procédure simplifiée devait initialement être lancée en avril, elle a finalement été postposée de six mois en raison de discussions au niveau fédéral.

Cette automatisation rendra l'intervention majorée, qui permet de payer moins cher pour ses soins de santé ou de bénéficier de certains tarifs sociaux (énergie, internet, transports en commun...), plus accessible. Les publics visés, plus vulnérables financièrement, ne devront plus réaliser la première démarche de la procédure, qui sera désormais automatique.

Les mutualités elles-mêmes seront chargées de vérifier au préalable les revenus des personnes concernées sur la base des sources authentiques dont elles disposent pour la détection des revenus récents.