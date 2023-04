M. Bouchez justifie son engagement comme officier de réserve à la composante Air

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a justifié dimanche son engagement comme officier de réserve au sein de l'armée belge et à la composante Air en particulier par l'invasion de l'Ukraine et "l'élan de patriotisme" manifesté par le peuple ukrainien pour défendre son pays.

M. Bouchez, qui est également sénateur coopté, a ajouté avoir "une inclinaison personnelle" pour la composante Air et avoir répondu à une offre d'emploi ouverte par la Défense pour une fonction spécifique de réserviste comme juriste au sein du Control & Reporting Centre (CRC) de Beauvechain, qui assure la surveillance permanente de l'espace aérien belge et luxembourgeois.

"On a décidé, un collaborateur et moi, de s'engager", a-t-il expliqué sur le plateau de l'émission "Ce n'est pas tous les jours dimanche" de la chaîne privée RTL-TVI.

Il a récemment signé son engagement et devra, comme tout réserviste, suivre une "phase d'initiation militaire" (PIM) de deux semaines, comprenant notamment un apprentissage au maniement de base des armes. Il sera ensuite sous-lieutenant et sera alors soumis à au moins une semaine d'obligations militaires par an lors de rappels. "Mais vous pouvez évidemment faire plus selon les besoins et selon votre capacité", a commenté le président du MR.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, également présente sur le plateau, s'est étonnée "de cet intérêt soudain" pour la Défense, alors que M. Bouchez ne s'est pas manifesté lorsque deux ministres libéraux (Didier Reynders et Philippe Goffin, NDLR) étaient en fonction.

"'J'imagine que c'est la dynamique de reconstruction que je suis en train de mener qui vous y a conduit", a-t-elle glissé, en parlant d'une "forme de reconnaissance".