Mahdi espère la constitution rapide d'un gouvernement de "redressement" de centre droit

"Je pense que les cartes sont assez claires. Ce serait dommage que nous ne puissions pas former un gouvernement le plus vite possible. Un gouvernement de redressement de centre droit, un gouvernement de réforme, je pense que c'est nécessaire", a-t-il affirmé.

Le président des chrétiens-démocrates flamands suivait au Palais son homologue de Vooruit, Melissa Depraetere. La socialiste flamande a assuré de son côté que son parti n'était "accroché à personne" pour former un gouvernement. Elle a aussi adressé une mise en garde à ses futurs partenaires de négociation.