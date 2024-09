Maxime Prévot a fait rapport au Roi et passe le relais à Bart De Wever: "Je me réjouis de la réussite de la mission qui me fut confiée"

La réaction de Maxime Prévot

Pour Maxime Prévot, c'est une mission réussie. A la sortie du palais, l'ancien médiateur a lu à la presse son communiqué : "Je me réjouis de la réussite de la mission qui me fut confiée, de la confiance de mes collègues et de l’honneur dont m’a gratifié le Souverain", déclare-t-il. "Je précise, au nom des cinq présidents concernés, que les divers documents relatés dans la presse constituent des documents de travail non aboutis. Chacun des partis réaffirme sa détermination à mener des réformes majeures, aux effets structurels, destinés à remettre la Belgique sur les rails de la prospérité et du bien-être de sa population et de son économie", continue le président des Engagés.

Place désormais à Bart De Wever de continuer le travail : "Il appartiendra à présent au Formateur royal de préciser la méthode et le calendrier de reprise des négociations avec l’objectif de proposer un nouvel équilibre global au travers d’une nouvelle supernota, de nouveaux tableaux budgétaires et des diverses autres notes", termine Maxime Prévot.

Le Roi a reçu le médiateur Maxime Prévot en audience au Palais royal ce lundi à 10h15 pour faire rapport de sa mission de médiation.