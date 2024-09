Formation fédérale: comment s'est déroulée la réunion des partis de l'Arizona avant le rapport de Maxime Prévot au Roi?

La réunion entre les présidents des cinq partis négociant la formation d'un nouveau gouvernement fédéral - les "partis de l'Arizona" (MR, Les Engagés, N-VA, CD&V et Vooruit) - s'est terminée dimanche soir. Le président du CD&V, Sammy Mahdi, a fait savoir via Instagram que l'atmosphère à la table était "respectueuse et bonne".

Aujourd'hui, le médiateur Maxime Prévot (Les Engagés) est attendu au Palais pour rendre compte au Roi de sa mission. Depuis sa nomination, Maxime Prévot tente de rapprocher les cinq partis de l'Arizona après l'échec de la tentative de Bart De Wever (N-VA) de trouver un accord autour d'une note socio-économique majeure (la "super note").