Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire pour le vicariat du Brabant wallon, admis à l'éméritat

Le nouveau primat de Belgique, Mgr Luc Terlinden, nommé le 22 juin dernier à la tête de l'archevêché de Malines-Bruxelles, a tenu à remercier "très chaleureusement" Mgr Hudsyn "pour son grand engagement au service de notre diocèse pendant plus de cinquante ans."

Un hommage sera rendu à l'évêque émérite au cours d'une eucharistie célébrée le dimanche 4 février 2024 à 15h30 en la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, précise encore le communiqué.

Nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et vicaire général chargé du vicariat du Brabant wallon le 22 février 2011 par le pape Benoît XVI, Mgr Hudsyn avait reçu la consécration épiscopale le 3 avril suivant en la basilique de Koekelberg en même temps que Mgrs Jean Kockerols (vicariat de Bruxelles) et Léon Lemmens (vicariat du Brabant flamand et Malines, décédé en 2017, ndlr) nommés évêques auxiliaires le même jour que lui.