À Molenbeek, une exposition mémorielle en hommage à la rafle du pensionnat Gatti de Gamond

L'exposition est l'aboutissement d'un long travail mémoriel initié par Guy Marchand, responsable de la bibliothèque ZEP1080 et promoteur de l'exposition, quand celui-ci remarque le peu de reconnaissance dont fait l'objet la tragédie en Belgique. "C'était quelque chose de tout à fait impossible pour moi", explique-t-il. C'est après avoir contacté M. Dambreville au sujet de son livre que le projet a pu prendre forme.

Fruit de la collaboration entre la bibliothèque molenbeekoise ZEP1080 et l'auteur Frédéric Dambreville, l'exposition se compose de témoignages, de photographies, de documents d'archives, d'œuvres d'art, mais aussi de segments du livre "Les disparus de Gatti de Gamond" par M. Dambreville.

Des élèves des écoles molenbeekoises 2 et 13 ont également eu l'opportunité de contribuer au projet en réalisant, entre autres, une bande dessinée qui est aussi exposée pour l'occasion. M. Marchand salue leur intérêt et leur maturité. "Il y a une empathie qui se dégage directement", explique-t-il. Il met également en avant la nature didactique de l'exposition. "On est dans une pédagogie active, les enfants ont aussi construit cette exposition", félicite-t-il.

La rafle du pensionnat Gatti de Gamond représente un épisode particulièrement sombre de l'occupation allemande, au cours duquel au moins 23 personnes, dont 14 enfants, ont été arrêtées par la Gestapo avant d'être envoyées dans leur grande majorité au camp d'Auschwitz-Birkenau puis assassinées.