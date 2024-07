MR et Engagés ont conclu un accord pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le MR et les Engagés ont conclu un accord sur les Déclarations de politique régionale et de politique communautaire, ont-ils annoncé jeudi. Une conférence de presse associant les présidents des deux partis aura lieu à 16h00 au Parlement wallon.

Au lendemain des élections, les deux formations avaient décidé d'entamer des négociations pour mettre sur pied des majorités en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Un mois pile plus tard, dans un timing inédit, l'objectif annoncé est atteint: présenter un accord audacieux qui donnera un nouvel élan aux deux entités en adoptant les réformes prioritaires pour leur redressement socio-économique et pour réussir les transitions au bénéfice de tous les citoyens et des générations futures", indiquent-ils dans un communiqué.