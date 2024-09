N-VA et Vooruit veulent réduire le nombre de députés, le CD&V s'y oppose

L'une des dernières pierres d'achoppement des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement flamand porte sur la volonté de la N-VA et de Vooruit de réduire le nombre de députés flamands de 124 à 100 en 2029. Tout comme dans le débat sur la suppression des provinces, le CD&V s'y oppose. Cette information du Tijd a été confirmée mardi à Belga.

L'idée de réduire le nombre de députés est inscrite depuis 2019 dans une note du président de la N-VA Bart De Wever. Le groupe Vooruit au Parlement flamand a lui aussi déposé une résolution en ce sens sous la précédente législature. Les deux partis voient dans cette réduction un exercice d'efficacité. Ils estiment que la Flandre présente un taux relativement élevé de parlementaires par habitant.

Mais pour le CD&V, réduire le nombre de député ne serait pas avisé: cela accentuerait la difficulté des plus petits partis à décrocher un siège. Les chrétiens démocrates pointent aussi du doigt un manque de données objectives pour évaluer les conséquences d'une telle mesure. "La seule chose que nous savons, c'est que nous risquons de rendre le Vlaams Belang plus fort encore". Le CD&V voit d'autres mesures plus efficaces pour réduire les dépenses du Parlement, par exemple en intervenant sur les notes de frais, sur les indemnités de départ ou sur les suppléments dont bénéficient les présidents de commissions.