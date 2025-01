Négociations à Bruxelles: le PS assure que sa proposition pour sortir de l'impasse est bien recevable

Le PS a proposé ce mercredi une sortie au blocage politique bruxellois : nommer David Leisterh (MR) ministre-président via le Parlement, sans accord de majorité. Une proposition qui est jugée irrecevable par les services du Parlement bruxellois. Ce que conteste le parti socialiste.

Le PS conteste l'avis du greffe du Parlement bruxellois concluant à l'irrecevabilité de sa proposition d'installation d'un gouvernement bruxellois via une procédure légale activable en cas de blocage politique persistant. Il saisira le Bureau élargi de l'assemblée bruxelloise en avançant au moins deux arguments, a-t-il fait savoir ce mercredi soir, par voie de communiqué.

Mais pour le greffe du Parlement, "les auteurs (ndlr: de la proposition) restent en défaut d'établir que la procédure normale d'élection des membres du gouvernement a échoué. Le jour de l'élection du gouvernement n'est pas défini par la Loi spéciale. Aucun délai n'a commencé à courir, de sorte qu'il n'existe pas de date certaine fixant le début de la procédure d'élection du gouvernement", y a-t-on notamment lu. Par ailleurs, les procédures prévues par la Loi spéciale pour l'élection du gouvernement d'une part à titre principal, et d'autre part, à titre subsidiaire (ndlr: c'est celle-ci que le PS aimerait faire activer) portent sur "l'ensemble du gouvernement", toujours selon les services du Greffe du Parlement bruxellois.

C'est évidemment surréaliste

Pour le PS, "les services du greffe" font manifestement dire à la loi spéciale, ce qu'elle ne dit pas et posent dès lors une interprétation contraire à celle-ci. Il n'y a pas de conditions relatives à une quelconque liste de candidats dans l'article 35, §2 alinéa 1 de la loi spéciale" (ndlr: qui prévoit la possibilité d'activer une procédure d'élection du gouvernement en cas de blocage persistant). La condition d'une liste de candidats est inscrite à l'article 35, §1 (ndlr: procédure classique d'installation d'un gouvernement) exclusivement puisque par définition la procédure prévue au §2 est une procédure séparée et individuelle du Ministre-Président d'une part et des membres du Gouvernement d'autre part".

Selon le Parti Socialiste, le service du greffe considère que les auteurs de la proposition n'ont pas démontré l'absence d'accord pour la formation d'un gouvernement au sens de l'article 35 § 1er. "C'est évidemment surréaliste au regard de l'absence manifeste depuis 8 mois d'un projet d'accord de gouvernement et du dépôt d'une liste de candidats ministres tel que prévus dans la loi au dit article 35 § 1. La proposition socialiste vise précisément à faire constat de cette absence et à activer la procédure subsidiaire".