"Notre Schtroumpf a schtroumpfé": les députés réagissent aux soupçons de blanchiment d'argent de Didier Reynders

Les soupçons de blanchiment d'argent que la justice belge fait peser sur l'ex-ministre et commissaire européen Didier Reynders (MR) se sont invités dans le débat jeudi en séance plénière de la Chambre.

Selon Le Soir et "Follow The Money", l'ancien commissaire européen aurait durant des années acheté des tickets de la Loterie Nationale avant de reverser les gains blanchis sur son compte. Une perquisition a eu lieu mardi au domicile de l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères.

Face au scandale, plusieurs députés ont embrayé et interrogé le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. "Devenez scandaleusement riche, apparemment quelqu'un a pris ce slogan un peu trop au pied de la lettre", a ironisé Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen). L'écologiste, à l'origine de la loi régulant les jeux de hasard, a suggéré d'interdire l'achat de billets de loterie en cash.