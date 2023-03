Otan: les dépenses de la Belgique pour la défense toujours loin des objectifs atlantiques

La Belgique a consacré l'an dernier 6,529 milliards d'euros à la Défense (5,46 milliards à prix constants de 2015), soit 1,18% de son PIB. Bien que la part du produit intérieur brut qui y est consacrée augmente continuellement depuis 2014, elle reste loin de l'objectif fixé par l'Otan en 2014, de 2%. Le pays fait partie des mauvais élèves et fait à peine mieux que l'Espagne (1,09% du PIB) et le Luxembourg (0,62%), ressort-il mardi du rapport annuel du secrétaire général de l'Alliance.

Les Alliés ont dépensé en 2022 1.172 milliards de dollars américains pour leur défense (1.090 milliards d'euros). En ce qui concerne l'objectif des 2% du PIB, seuls sept pays membres l'ont atteint: Grèce (3,54%), Etats-Unis (3,46%), Lituanie (2,47%), Pologne (2,42%), Royaume-Uni (2,16%), Estonie (2,12%) et Lettonie (2,07%).

Ce n'est pas le seul objectif non rempli par le Plat Pays puisque de ses dépenses déjà inférieures, il n'en a pas dédié 20% aux équipements et à la R&D, mais seulement 19,3%. Là encore, seuls deux autres Alliés font moins bien: le Canada et le Portugal. Le reste des dépenses belges est majoritairement consacré au personnel (49,5%), au fonctionnement et à la maintenance (28,5%) ainsi qu'à l'infrastructure (2,7%).