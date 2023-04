Pas de Legoland à Charleroi: Aucune hypothèse n'est exclue, assure le ministre Borsus

L'abandon du projet Legoland sur l'ancien site industriel de Caterpillar à Gosselies (Charleroi) a suscité de nombreuses questions, mardi, en commission du parlement régional. "Il faut reprendre le dossier en tenant compte de la spécificité d'un grand site partiellement bâti et en n'excluant, à ce stade, aucune hypothèse, dont celle d'une vente morcelée. C'est ce que nous sommes en train de faire", a répondu le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus.

"Clairement, l'annonce du groupe Merlin a été une déception même si l'accord conclu était non contraignant", a-t-il rappelé. "Mais aujourd'hui, il faut penser au futur", avec en tête, face aux vents contraires, "la devise des Chasseurs ardennais: Résiste et mords".

"Depuis l'annonce de l'abandon du projet, un certain nombre d'acteurs se sont manifestés spontanément. Il faut faire le tri, rassembler les marques d'intérêt - neuves et anciennes - et déterminer une vision d'ensemble coordonnée", a poursuivi le ministre.