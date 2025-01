Pensions, salaires, indexation…: pour Raoul Hedebouw, l'Arizona veut "bloquer le pouvoir d'achat des travailleurs"

Selon lui, Bart De Wever veut provoquer un "choc". Parmi les mesures qui ont fuité, l'Arizona propose d'augmenter de 500 euros l'écart entre les revenus des travailleurs et des chômeurs d'ici 2027. "C'était déjà le cas. On ment encore une fois aux gens", a réagi Raoul Hedebouw. Concernant les pensions , l'Arizona envisagerait de réduire les montants pour ceux qui ont moins cotisé ou travaillé moins longtemps, ce qui est inacceptable pour lui : "Bart De Wever veut faire payer les travailleurs et les pensionnés, attaquer le pouvoir d'achat... Alors qu'il avait promis exactement l'inverse pendant la campagne."

D'autres mesures suscitent également la colère

Un autre point sensible pour Raoul Hedebouw est la modification de l'indexation des salaires, qui passerait d'une révision tous les quatre mois à une fois par an. "Cela représenterait des centaines d'euros perdus pour les travailleurs. Premier mensonge. Ensuite, bloquer les salaires jusqu'en 2027 ? Je ne suis pas d'accord non plus. Certaines entreprises réalisent d'importants bénéfices et dans certains secteurs, on peut envisager des augmentations salariales. Je ne comprends pas pourquoi les libéraux et les centristes veulent bloquer le pouvoir d'achat des travailleurs", a-t-il critiqué.

Pour toutes ces raisons, Raoul Hedebouw n'a pas hésité à qualifier les présidents des partis de l'Arizona de "menteurs". "C'est ça qui m'énerve dans la politique belge aujourd'hui. Les George-Louis Bouchez, les Bart De Wever... En campagne, ils disent A et, lors des négociations, ils disent B. On trompe vraiment les gens. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé", a-t-il ajouté.