Formation d'un gouvernement fédéral: quelles réformes pour la Défense? Georges-Louis Bouchez rencontre des syndicalistes

Pour le dirigeant responsable du SLFP-Défense, Boris Morenville, les militaires se sentent "non considérés" et "pas reconnus". L'Arizona envisage un refinancement de la Défense, mais une réforme des pensions est également dans les cartons, avec un âge de départ à la retraite retardé.

Certes, un refinancement de la Défense est prévu, "mais on scinde les dossiers matériel et financier", reproche le syndicaliste. Si le refinancement peut donner "du baume au cœur" au niveau du matériel, la réforme des pensions risque de poser des problèmes d'attractivité pour le personnel.

Rien n’est fixé à ce stade

Dans le RTL info 13h, Georges-Louis Bouchez est allé à la rencontre d'un représentant du SLFP-Défense. "Rien n’est fixé à ce stade. Mais en termes d’investissements dans la Défense, on risque d’avoir un des gouvernements qui investit le plus dans la Défense. Et le deuxième élément, pour les pensions, il faut être clair, si on veut pouvoir payer des pensions dans le futur, on doit aussi faire des réformes", a déclaré le président du MR.

Et de poursuivre: "Cela ne veut pas dire qu’il faut considérer tout le monde de la même manière. Mais vous avouerez qu’un militaire qui est actif, sur un terrain à l’étranger, ne doit peut-être pas avoir les mêmes règles pension quelqu’un qui travaille dans le secteur logistique, et qui est systématiquement en Belgique. On peut encore justifier des départs à la pension vers 55-56 ans, mais c’est extrêmement compliqué dans une série de fonctions."