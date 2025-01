Pensions plus faibles pour certains, chômage limité dans le temps, nouvelles taxes...: RTL info s'est procuré la "supernote" de Bart De Wever

Les travailleurs ayant une carrière d'au moins 30 ans pourront prendre leur pension plus tôt. Mais attention, cette flexibilité a un prix : le montant de la pension sera réduit. À l'inverse, pour ceux qui souhaitent prolonger leur activité professionnelle, une pension à mi-temps pourrait être envisagée.

RTL info s'est procuré la dernière "supernote" de Bart De Wever. Elle est très sensible car il n'y a toujours pas d'accord et qu'il y a des mesures qui, pour certains partenaires, ne passent pas. Voici le contenu de celle-ci.

Pensions, salaires, chômage : les principales mesures de la dernière "supernote" de Bart De Wever touchent au portefeuille. Cette supernote n'a pas été bien accueillie par Vooruit, ni, dans une moindre mesure, par Les Engagés et le CD&V.

La "supernote" prévoit une hausse possible du montant des chèques-repas, qui pourraient être utilisés dans davantage de commerces. En contrepartie, les éco-chèques et chèques-culture seraient supprimés.

Levée des interdictions pour travailler le dimanche et la nuit

Pour renforcer la compétitivité des entreprises, l’interdiction du travail le dimanche, la nuit et les jours fériés serait levée, permettant ainsi plus de flexibilité pour les employeurs et les salariés.