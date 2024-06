Petra De Sutter regrette que les droits LGBT s'invitent dans la campagne

La vice-Première du gouvernement fédéral, Petra De Sutter (Groen), a regretté mardi que les droits des personnes LGBTQIA+ et les questions de genre soient devenus un thème central de campagne. "Je pensais que cette discussion était terminée", a-t-elle lancé lors d'un évènement de campagne des écologistes flamands à Anvers. Il est cependant bon "que les masques tombent", ajoute-t-elle en visant le Vlaams Belang.

Durant les dernières semaines, les thèmes de campagne ont semblé s'écarter des plus classiques budget et migration pour aborder les droits des personnes LGBTQIA+. Ce sont surtout les prises de position du Vlaams Belang qui interpellent. Le VB affirme ne pas vouloir toucher aux droits déjà acquis, mais ne souhaite pas que l'on aille plus loin sur les questions de genre.

"Visiblement, on vit dans une société où cela doit une nouvelle fois être un sujet de discussion", note Petra De Sutter. La ministre pointe qu'il y a aussi des risques pour les droits des femmes, prenant pour exemple la prime augmentée que le Vlaams Belang propose d'instaurer pour les femmes qui procréent avant leurs 30 ans. Le parti "retourne 40-50 ans en arrière", estime-t-elle. "Il est bon que les masques tombent: si vous votez pour ce parti, cela fait donc partie du paquet".