PFAS: les résultats des prélèvements sanguins à Chièvres attendus le 24 juin

Selon le maïeur, une conférence de presse est ensuite prévue le 25 juin à Liège et il y aura, le 26 juin, une séance d'information pour les citoyens à la salle polyvalente de Vaudignies.

Les premiers prélèvements ont été effectués au mois de janvier et les résultats sont disponibles depuis le 18 avril. Mais personne n'a jusqu'ici pu être mis au courant. En cause, selon l'administration et le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo), la nécessaire interprétation de ceux-ci ainsi que la volonté d'informer les médecins généralistes, en amont, des dispositions à prendre. De sorte que les citoyens ne soient pas dépourvus face à des résultats illisibles.