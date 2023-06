Plus de 10.000 traversées illégales de la Manche depuis le début de l'année

Plus de 10.000 migrants ont été détectés traversant la Manche sur de petites embarcations depuis le début de l'année, selon des chiffres publiés dimanche par le ministère britannique de l'Intérieur, qui lutte sans relâche contre ces traversées illégales.

Sept bateaux transportant 374 personnes ont atteint le littoral britannique sur la seule journée de samedi, selon le bilan quotidien publié par le gouvernement, portant à 10.139 le total de migrants arrivés par cette voie dangereuse depuis le début de l'année.

Ce chiffre reste toutefois inférieur à celui observé à la même époque l'an dernier. Mais après plusieurs semaines de conditions météo défavorables, les traversées sont nettement reparties à la hausse ces derniers jours grâce à un temps plus clément, avec plus de 2.500 personnes arrivées sur les côtes britanniques entre le 10 et le 17 juin.