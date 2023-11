Pour la première fois, le gouvernement fédéral a commémoré les soldats congolais

"Le gouvernement belge veut ainsi commémorer le rôle important joué par les soldats congolais durant la Première Guerre mondiale, et par là honorer leur dignité", a annoncé Marie-Colline Leroy. "Il est de notre devoir de réparer les éléments manquants de l'histoire, en rendant compte de toutes les victimes des deux guerres mondiales", a-t-elle souligné.

Pendant la Première Guerre mondiale, les forces congolaises ont expulsé les Allemands du Rwanda et d'Urundi pour prendre Tabora puis Mahenge six mois plus tard. La Belgique a mobilisé 300.000 hommes. Les chercheurs évaluent les pertes humaines à 29.000 morts, dont 1.900 soldats congolais et des milliers de porteurs.

Être ici aujourd'hui est également "un signe de reconnaissance envers le travail accompli au sein de la Commission spéciale sur le passé colonial, qui plaidait pour une présence fédérale à ce moment de commémoration", a appuyé la secrétaire d'État à l'Égalité des chances.