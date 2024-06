Pour Sarah Schlitz, il est "évident" d'honorer son mandat à la Chambre

La période de dépôt de candidatures internes pour la coprésidence du parti écologistes doit se clôturer dans quelques jours, après la démission du duo formé par Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane. "Il n'y a pas encore de candidature officielle, je ne pourrais donc pas me prononcer" sur les candidat·es, a déclaré Sarah Schlitz.

L'élue à la Chambre a balayé l'idée de se présenter comme coprésidente du parti. "Pour moi c'est important d'honorer un mandat. J'ai été candidate tête de liste à Liège pour redevenir parlementaire et poursuivre les combats pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, poursuivre la transition écologique et solidaire, pour les combats sociaux, revaloriser les bas salaires. Évidemment que je vais aller assumer mon mandat au Parlement fédéral", a-t-elle affirmé. "Cela me paraît normal".