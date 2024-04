Près de 55.000 primes audit et travaux demandées en Wallonie depuis mi-2019

Depuis l'entrée en vigueur mi-2019, en Wallonie, du régime des primes habitation, plus de 35.000 demandes de primes audit ont été introduites et près de 31.000 d'entre elles sont aujourd'hui clôturées ou en cours de traitement. Quant aux primes pour les travaux de rénovation, elles ont fait l'objet de plus de 19.000 demandes et 15.000 ont été traitées ou sont en cours d'analyse, a indiqué lundi le ministre régional de l'Energie, Philippe Henry.