Quatre voyages en avion dans sa vie maximum: vers une limitation des vols pour réduire les émissions de CO2?

Une déclaration choc de Jean-Marc Jancovici, spécialiste de l'énergie et du climat, affirme que nous pourrions être limités à seulement quatre voyages en avion au cours de notre existence. Une mesure radicale pour lutter contre le réchauffement climatique, mais est-elle réaliste ?

"C'est un calcul que j'avais fait à la volée, au micro de votre consœur de France Inter", commence Jean-Marc Jancovici. "J'ai expliqué que si l'avion devait prendre sa part dans la baisse des émissions qu'on doit faire sur la planète pour tenir la limite des 2 degrés, ce qui veut dire baisser les émissions de 5% par an, tous les ans dans le monde, la quantité de kérosène qu'il reste, en 2050, elle permet à chaque terrien, les Somaliens, comme vous, tout le monde, de voler 4 fois dans une vie", développe-t-il.

Vives réactions

Ses propos ont suscité de vives réactions. Certains dénoncent une mesure liberticide, d'autres saluent une prise de conscience nécessaire face à l'urgence climatique. Une chose est sûre : l'avenir de l'aviation et nos habitudes de voyage devront s'adapter aux enjeux environnementaux.

Jean-Marc Jancovici est un ingénieur français, spécialiste de l'énergie et du climat. Il est notamment connu pour ses travaux sur l'impact du changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont "Le Changement climatique expliqué à ma fille" et "Dormez tranquilles jusqu'en 2100".