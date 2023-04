Renewi a inauguré la plus grande chaîne de tri de déchets du pays dans le port de Gand

La nouvelle ligne sera capable de trier près de 125.000 tonnes de déchets commerciaux par an, parmi lesquelles plus de la moitié sera recyclée. Environ 70% des besoins en énergie du site seront en outre fournis par une nouvelle éolienne, qui, avec ses 242 mètres de hauteur, représente la plus grande installation de ce genre sur la terre ferme en Belgique

La nouvelle ligne représente l'une des chaînes de tri les plus avancées au monde et utilise l'intelligence artificielle pour reconnaitre les différents types de déchets et les séparer. Vingt-quatre sortes de détritus pourront désormais être triées, contre sept auparavant, et se transformeront en 60.000 kilogrammes de produits recyclés.

La nouvelle usine, qui représente un investissement de quelque 20 millions d'euros, vise par ailleurs à créer des emplois supplémentaires à Gand et à distinguer la Flandre comme une plaque tournante du recyclage en Europe. Une attention particulière a également été apportée à ses émissions de CO2.

Le Premier ministre De Croo s'est dit impressionné par ces ambitions circulaires. "La Belgique est pauvre en matières premières. Mais en termes de connaissances, d'expertise et d'innovation, nous sommes un géant absolu", a-t-il noté lors de l'inauguration.