Schaerbeek tiraillé entre le PS et le MR: les deux partis récoltent... le même nombre de sièges

Rien n'est joué encore à Schaerbeek. La commune de 130.000 habitants est déchirée entre le PS et le MR. Les deux partis revendiquent le mayorat.

D'un côté, il y a le candidat du Parti socialiste (PS), Hasan Koyuncu, qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, ce qui en ferait le choix logique pour la fonction de bourgmestre. Cependant, le Mouvement Réformateur (MR) n'est pas en accord avec cette option. La tête de liste libérale, Audrey Henry, avance un argument principal : le caractère controversé du bourgmestre sortant. En effet, Hasan Koyuncu avait invité en février dernier un imam au Parlement bruxellois, imam qui avait récité une sourate du Coran.

Cette affaire avait suscité une vive polémique à l'époque, et elle déplaît au MR, ce qui complique les discussions. De plus, les deux listes, celle du PS d'un côté et celle du MR-Les Engagés de l'autre, ont obtenu le même nombre de sièges à Schaerbeek, soit dix sièges chacune.