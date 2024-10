La Bruyère : .Bé repart avec D&B, mais sans Ecolo

Dimanche, les urnes ont donné la liste .Bé grande gagnante du scrutin, avec 41,4% des votes exprimés en sa faveur. EPV7-MR était quelque peu remonté et a obtenu 33,3% des voix. D&B et Ecolo ont tous deux perdu des plumes, récoltant respectivement 17 et 8,4% des votes.

Sur les 21 sièges de cette entité du nord de Namur, .Bé en a obtenu 10, EPV7-MR 7, D&B 3 et Ecolo 1.

Dès le lendemain des élections, EPV7-MR avait publiquement dénoncé le non-respect d'un accord préélectoral passé avec .Bé. Le bourgmestre réélu, avec un score personnel de 1.828 voix soit le double de son dauphin, a indiqué jeudi que la nouvelle majorité reflétait "le respect du partenaire".