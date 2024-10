Le budget wallon accorde un "soutien significatif" au secteur de la construction

Parmi les points favorables retenus par la fédération, l'absence de nouvelle taxe qui va donner les coudées franches aux acteurs du secteur. Les investissements annoncés dans les infrastructures et la mobilité réjouissent également la fédération. "184 millions d'euros supplémentaires seront investis d'ici 2029, avec une première tranche de 15 millions dès 2025, dédiée à la modernisation des ouvrages d'art, tels que les routes, ponts, et infrastructures", pointe Embuild.

"Le secteur de la construction en Wallonie représente plus de 100.000 emplois directs et indirects, tout en jouant un rôle fondamental dans la transition énergétique, l'amélioration des infrastructures, et la modernisation des habitats. Chaque investissement dans ce secteur génère un effet multiplicateur conséquent sur l'économie locale, en favorisant à la fois l'emploi et la durabilité."

Embuild précise qu'elle restera attentive au déploiement du Plan de relance pour lequel elle demande d'être consultée. Concernant les primes à la rénovation énergétique, elle appelle les autorités à simplifier la lisibilité des primes et à maintenir un régime de subsides "suffisamment incitatif pour les ménages".