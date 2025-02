Seulement 4 femmes pour 11 hommes dans le gouvernement Arizona: la Vivaldi était-elle plus "féministe"?

Partager:

Le premier cliché du gouvernement De Wever présente les nouveaux visages du fédéral. Parmi eux, seulement quatre femmes contre 11 hommes. Mais quid de la Vivaldi?

La photo de famille du nouveau gouvernement n’en finit plus de faire jaser: mal éclairée, on y voit des regards dans des directions opposées, peu de diversité et surtout les seules femmes ministres plongées dans l'ombre Avant ce gouvernement Arizona, la Vivaldi était-elle vraiment plus féministe que l’Arizona ? La Vivaldi comptait dans ses rangs autant de ministres hommes que femmes dont deux ont été vice-premières, Petra De Sutter et Sophie Wilmes, jusqu'à son retrait en 2022, et une femme en charge de secrétariat d'état à l’égalité des genres, des chances et à la diversité,d'abord Sarah Schlitz , puis Marie-Coline Leroy. À lire aussi Le nouveau gouvernement semble sous surveillance: un invité surprise apparaît en haut des marches lors de la nouvelle photo officielle

Ce secrétariat a certes permis quelques avancées telles que la loi Stop Féminicide et l’ouverture de nouveaux centres de Prise en charge des violences sexuelles. Pour le reste, les mouvements féministes dressent un bilan décevant de la Vivaldi. Pour rappel, en Région wallonne il faut au minimum 1/3 de femmes dans l’exécutif. Au fédéral, aucune obligation légale de ce type n’existe. Des projets épinglés par les associations D'abord le projet de loi sur l'extension du droit à l'avortement et la dépénalisation de l'IVG qui n'a pas abouti. Il devait permettre d'allonger le délai de recours à l'IVG et le faire passer de 12 à 18 semaines et réduire le délai de réflexion de 6 à 2 jours.