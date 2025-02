Le nouveau gouvernement semble sous surveillance: un invité surprise apparaît en haut des marches lors de la nouvelle photo officielle

Ce lundi, après la formation du gouvernement De Wever, une photo de famille a été prise et diffusée officiellement. Mais sur cette dernière les trois femmes de ce nouveau gouvernement étaient à peine visibles...

Où sont les femmes? Voici la question que certains ont pu se poser après la formation du gouvernement qui compte 4 femmes sur 14 ministres.

Les Verts ont d'ailleurs fait part de leur volonté d'inscrire dans la Constitution la garantie d'un seuil de présence de l'un des deux genres au sein du gouvernement. "Nous pensions que le temps où les hommes dominaient complètement un gouvernement était révolu", a expliqué la députée Meyrem Almaci. "Mais le gouvernement De Wever nous impose cette mesure". "Les partis de l'Arizona ont réussi à former un gouvernement avec seulement quatre femmes et onze hommes en 2025", a-t-elle poursuivi. "En fait, le kern, c'est-à-dire le cockpit du gouvernement, qui comprend cinq vice-Premiers ministres en plus du Premier ministre, est un club exclusivement masculin".