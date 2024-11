Les colères de De Croo, Magnette a voulu remplacer Bouchez: les coulisses de la Vivaldi dévoilées

Partager:

Wouter Verschelden, qui était l’invité de Martin Buxant dans bel RTL Matin, a dévoilé les coulisses de la Vivaldi. Le journaliste politique évoque les colères d'Alexander De Croo, le bilan budgétaire et d'autres anecdotes.

Auteur du livre politique "La chute de la Belgique", le journaliste politique a répondu à différentes questions sur le bilan de la Vivaldi (le gouvernement d'Alexander De Croo) et ses coulisses. Le titre de votre livre n’est pas optimiste… "J’avoue que ça a l’air dramatique, mais la réalité est que le bilan de la Vivaldi est assez négatif. On est dans une situation budgétaire que tous les Belges connaissent. C’est horrible. On est un des pires élèves de la classe européenne. On est sous la tutelle de la commission européenne. C’est le résultat de 4 ans de mauvaise gouvernance."

C’est une vraie histoire que vous racontez, avec des mauvais coups. Est-ce le scénario d’une série télé ? "De temps en temps, la réalité dépasse un peu la fiction en Belgique. Ce n’est pas spectaculaire de dire que ce gouvernement ne fonctionnait pas. Il y a eu des petites anecdotes qui tuaient l’atmosphère. Il y avait un énorme manque de confiance entre les partenaires." Qu’est-ce qui fait que la politique belge est particulière ? "Dans chaque pays, il y a des tensions, mais en Belgique, c’est particulier. Il y a toujours cette question existentielle : est-ce que la Belgique survivra ? Cela fait 20 ans que je suis journaliste politique, et depuis 20 ans, on se pose de plus en plus cette question. Il faut se souvenir que lors des dernières élections, il y avait presque 50% des voix qui ont été données à des partis séparatistes. C’est menaçant. Il faut se souvenir que la promesse de la Vivaldi était de démontrer que le pays fonctionnait, qu’il y avait une équipe de 11 millions de Belges." Alexander De Croo "prend cher" dans votre livre. Vous avez écrit qu'il s'énerve et insulte les gens quand on n'est pas d'accord avec lui.