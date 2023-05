Six hommes et six femmes pour se pencher sur quatre meurtres de SDF commis en 2018

La cour d'assises du Brabant wallon a procédé lundi au tirage au sort des membres du jury, qui, à partir de ce jeudi 11 mai, se pencheront sur le sort de deux accusés poursuivis pour deux meurtres et deux assassinats commis à Bruxelles et en Brabant wallon en 2018.

Six femmes et six hommes ont été désignés par le sort pour devenir jurés effectifs, et six jurés supplémentaires ont été désignés, vu la longueur du procès annoncé jusqu'au 26 mai.

Les accusés sont Fabien Lombaerts, né en 1982 et qui avait déjà été condamné pour homicide, et son complice présumé René De Staerke, né en 1979. Les victimes étaient toutes des personnes sans domicile fixe.