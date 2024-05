Solidaris et la MC font de l'aide et des soins à domicile un enjeu majeur des élections

Solidaris et la Mutualité chrétienne (MC) s'opposent à la marchandisation des aides et soins à domicile et en font un enjeu majeur des prochaines élections, ont annoncé vendredi en front commun leurs représentants, à Namur.

Dans ce contexte, Solidaris et la MC insistent sur l'importance de dégager des moyens permettant à chacun de rester aussi longtemps que souhaité à domicile. La demande en aides et soins à domicile est appelée à fortement augmenter. Il faut donc que les politiques suivent le mouvement.

Le vieillissement de la population doit orienter les politiques vers des décisions fortes, selon les mutualités. Sur base des projections du Bureau du Plan et de Statbel, elles rappellent que le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus va doubler en Belgique d'ici 2050, par rapport à 2022, passant de 5,6% à 10,1% de la population.

Outre le vieillissement de la population, le secteur fait face à une pénurie de personnel, un sous-financement structurel et une surcharge administrative, rappellent les mutualités. Plus inquiétant encore selon elles, les soins et aides à domicile sont en proie à une profonde marchandisation, des opérateurs commerciaux comblant les lacunes du système actuel.

Pour Solidaris et la MC, le refinancement global du secteur doit être une priorité de la prochaine législature. Pour l'heure, la croissance annuelle moyenne des besoins financiers du secteur entre 2025 et 2029 est estimée à 6,6%, soit le double de la croissance moyenne des dépenses de soins de santé. Cela inquiète d'autant plus les mutualités que certains partis plaident pour une augmentation annuelle moyenne de 1,4%, proportionnellement à la croissance du PIB.

Le fédéral, dont dépendent les soins à domicile, et les Régions, qui légifèrent en matière d'aides à domicile, sont dès lors appelés à prendre conscience de la gravité de la situation.