Sondage: la N-VA reste le plus grand parti à Anvers, mais le PVDA s'en approche fortement

Un sondage réalisé par le bureau Indiville pour les quotidiens Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad et De Gentenaar montre que la N-VA du bourgmestre et président de parti Bart De Wever reste la plus grande formation à Anvers, avec 28,3 % des intentions de vote pour les prochaines élections communales.

La N-VA peut rester le plus grand parti à Anvers, mais elle perd jusqu'à 7 points de pourcentage par rapport aux élections de 2018. Le PVDA, quant à lui, gagne 16 points de pourcentage, triplant presque son résultat de 2018.

Le Vlaams Belang deviendrait le troisième parti d'Anvers avec 17,1 % des intentions de vote, également en forte hausse par rapport à 2018 (+6,6 points de pourcentage). Les Verts passent de la deuxième à la quatrième place avec 12,7 % (-5,4 points de pourcentage).

La coalition actuelle avec seulement Vooruit sera une histoire difficile pour la N-VA, car les socialistes n'atteignent toujours que 8,2 %, contre 11,4 % en 2018. Le CD&V (3 %) et l'Open VLD (2,7 %) ne joueraient plus dans la même pièce. Les libéraux perdraient même leurs deux sièges. Les nouvelles listes O-LA (de l'échevine Erica Caluwaerts, ex-Open VLD) et Team Fouad Ahidar n'entreraient pas non plus au conseil communal, en cas de confirmation du résultat du sondage.