"Un choix de coeur", souligne Hadja Lahbib

"Pour moi, c'est un choix de coeur. J'aime Bruxelles, et j'y suis profondément attachée. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi, étudié, dans laquelle je vis, je sors, je travaille, je rencontre mes amis, je vois ma famille, c'est toute ma vie. Je crois en Bruxelles et son incroyable diversité et en ses talents. Bruxelles est une ville créative, une région qui regorge de talents, une région ouverte sur le monde et pleine d'opportunités. Elle a énormément de potentiels qui ne demandent qu'à être développés et je serai heureuse, honorée et fière d'y contribuer", a-t-elle déclaré dans une réaction adressée à l'Agence Belga.

"Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre région, optimiste et positive. C'est ce que j'entends dans la bouche des Bruxellois que je rencontre au quotidien. Je serai à leur service pour écrire cette nouvelle page avec eux et je m'en réjouis", a-t-elle ajouté.