Sur 330 Belges et ayant-droits, 50 ont pu être évacués de Gaza

Quelque 330 Belges et ayant-droits sont recensés dans la Bande de Gaza, selon des chiffres communiqués lundi par un représentant des Affaires étrangères en commission des Relations extérieures de la Chambre. Une liste de 298 personnes a été transmise en octobre aux autorités israéliennes et égyptiennes, et, le 2 novembre, cinquante d'entre elles ont pu être évacuées. Les contacts diplomatiques se poursuivent à propos du sort des autres.