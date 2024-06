Sven Gatz ne dit ni oui ni non à une participation gouvernementale à Bruxelles

L'Open VLD est devenu le quatrième parti, mais a perdu un siège. Le parti en détient toujours deux, tout comme la N-VA (troisième place), le Vlaams Belang (cinquième) et Vooruit.brussels (sixième). Le parti du Premier ministre sortant, Alexander De Croo, a également fortement perdu en Flandre et au niveau fédéral. Il a déjà annoncé qu'à ces niveaux de pouvoir, il n'avait pas de mandat pour entrer dans un gouvernement.

À Bruxelles, la formation d'un gouvernement pourrait s'avérer compliquée. Côté néerlandophone, outre les Verts (4 sièges), la Team Fouad Ahidar (3 sièges) a également remporté les élections.

L'option la plus logique serait un gouvernement composé de Groen, Team Fouad Ahidar et la N-VA, mais cette dernière a déjà annoncé qu'elle n'entrerait pas dans un gouvernement avec M. Ahidar. Si l'Open VLD et Vooruit le refusent également, l'équation passera par un gouvernement avec quatre, voire cinq partis flamands, et les libéraux seront alors nécessaires.

M. Gatz a déclaré après sa conversation avec Mme Van den Brandt qu'il n'avait rien exclu, "mais cela ne veut pas dire que nous n'excluons rien". En tout état de cause, l'Open VLD n'a pas la main et le résultat des élections n'est pas bon. "Nous ne sommes pas dans une position nous permettant de dire que nous y montons en tout état de cause", a-t-il commenté.