Sven Gatz se félicite du maintien de la notation de la Région bruxelloise par S&P

Le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD), est satisfait Standard and Poor's (S&P) ait maintenu la notation de la Région à AA avec une perspective négative.

"Je suis content que la note ait été maintenue alors que nous avons connu des années très agitées. Nous avons connu une crise sanitaire sans précédent et lorsqu'elle s'est terminée, la guerre a éclaté en Ukraine, entraînant une crise des réfugiés et une inflation en forte hausse. Le fait que nous conservions la notation AA signifie que nous avons réussi à convaincre S&P par notre politique financière et budgétaire", a pointé le ministre.

Ce dernier entend bien maintenir et respecter la trajectoire budgétaire fixée par le gouvernement bruxellois afin de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible.