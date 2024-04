Tous les voyages vers Israël formellement déconseillés par les Affaires étrangères

Tous les voyages à destination d'Israël sont désormais "formellement déconseillés" par le ministère belge des Affaires étrangères en raison des tensions extrêmes entre l'État hébreu et l'Iran. L'avis a été mis à jour à la suite du tir de plus de 300 drones et missiles par l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. "Les menaces provenant d'Iran contre Israël augmentent de façon exponentielle", peut-on lire sur le site des Affaires étrangères.