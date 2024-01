Trois millions de visiteurs, dont une majorité de non-pensionnés, sur mypension.be en 2023

Le site mypenson.be, sur lequel les Belges peuvent consulter le montant de leur future ou actuelle pension, a enregistré plus de trois millions de visiteurs uniques en 2023, soit un record depuis la création du service en 2010, a indiqué jeudi le service fédéral des pensions. Plus de sept internautes sur dix qui ont visité le portail dédié aux pensions l'an dernier n'étaient pas encore pensionnés.

Selon les statistiques distillées par le service fédéral des pensions, il est révélé qu'un peu plus d'un quart des visiteurs reçoivent une pension ou une GRAPA. Mais si la plupart des utilisateurs du site internet ont entre 56 et 65 ans, près de la moitié des internautes ont moins de 55 ans. La plus forte hausse du nombre de visites intervient en outre parmi les plus jeunes, les moins de 25 ans, avec une augmentation en un an de 115%.

La pension complémentaire est également scrutée sur mypension.be, avec plus de 1,4 million de visiteurs qui ont consulté le site spécifiquement pour cette catégorie. Plus de 4,2 millions de Belges avaient une pension complémentaire au 1er janvier 2023, a encore précisé le service fédéral des pensions.