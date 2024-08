Trump insulte Harris lors de son premier meeting en extérieur en Caroline du Nord

Le candidat républicain à la Maison Blanche, qui tenait un meeting dans l'Etat clé de Caroline du Nord, a accusé la vice-présidente démocrate d'être la "personne la plus radicalement à gauche" à s'être lancée dans la course présidentielle et proclamé que des millions d'emplois allaient "disparaître d'un coup" en cas de victoire.

"Vos économies d'une vie vont totalement se volatiliser", a déclaré à la foule le magnat de l'immobilier, 78 ans, l'une des nombreuses prédictions funestes qu'il a évoquées durant son discours.