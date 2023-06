Un parc métropolitain au coeur du projet de PAD Maximilien-Vergote validé à Bruxelles

Ce nouveau projet de PAD, bientôt soumis à enquête publique, vise aussi à renforcer les liens entre les morceaux de villes et les habitants à travers du logement et des services adaptés aux besoins du quartier.

"Il s'agit d'inscrire la dynamique des nombreux projets déjà en cours, dans une transformation plus profonde, permettant une meilleure articulation entre les différentes fonctions de la ville", a commenté le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Selon celui-ci, le nouveau parc métropolitain permettra reconnecter un territoire actuellement morcelé. Il comprendra des espaces déjà existants (e.a. le parc Maximilien) et des espaces à créer, dont un nouveau parc public multifonctionnel de 2.000 m², sur l'ilot de l'actuel Hôtel Président.

Plusieurs projets existants et futurs joueront un rôle pivot dans la programmation: le futur Musée Kanal-Pompidou; les tours Engie comme charnière avec le quartier Manhattan, lui-même amené à évoluer vers plus de mixité; le futur équipement sportif Vergote comme articulation entre les fonctions résidentielles et récréatives et les fonctions portuaires.