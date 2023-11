Une centaine de Britanniques ont quitté Gaza par le poste de Rafah

Quatorze ressortissants britanniques sont morts depuis le début du conflit le 7 octobre et trois sont portés disparus,"ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont été pris en otage", a précisé la ministre de l'Energie Claire Coutinho sur la chaîne SkyNews.

Plusieurs centaines de blessés, d'étrangers et de binationaux ont pu quitter Gaza vers l'Egypte depuis le 1er novembre via le poste-frontière de Rafah, mais le gouvernement du Hamas a décidé de suspendre samedi ces évacuations en raison du refus d'Israël de laisser partir d'autres blessés palestiniens.

Le Royaume-Uni tente d'évacuer environ 200 ressortissants britanniques et leurs familles, qui ont été inscrits sur une liste après avoir demandé à quitter l'enclave.

Certains personnels de l'ambassade britannique au Liban et leurs familles ont été "temporairement rappelés", alors que les échanges de tirs quotidiens à la frontière entre Israël et le Liban --où opère le Hezbollah libanais, pro-iranien et allié du Hamas-- font craindre un débordement du conflit.